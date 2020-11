Demon's Souls per PS5 e 'la terrificante sporgenza assassina' che fa strage di giocatori (Di giovedì 26 novembre 2020) Chi gioca a Demon's Souls sa che ci sono moltissimi modi per morire, anche nel remake che è stato sviluppato per PlayStation 5. Tuttavia sembra che i giocatori scelgano una morte alquanto bizzarra poiché in molti, cercando di arrivare ad una sporgenza situata nella Torre di Latria, ruzzolano e cadono tragicamente. Un giornalista di Kotaku ha notato delle macchie di sangue su una sporgenza facilmente accessibile: la macchia sta ad indicare che un giocatore prima di lui è morto. Incuriosito di sapere come il predecessore ha posto fine alle sue sofferenze, il giornalista ha cliccato sulla macchia in modo da vedere il "replay della morte". Ebbene, sembra che in tantissimi, per raggiungere la maledetta sporgenza, corrano premendo cerchio. Ciò consente loro di ruzzolare ma non di fermarsi: ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 26 novembre 2020) Chi gioca a'ssa che ci sono moltissimi modi per morire, anche nel remake che è stato sviluppato per PlayStation 5. Tuttavia sembra che iscelgano una morte alquanto bizzarra poiché in molti, cercando di arrivare ad unasituata nella Torre di Latria, ruzzolano e cadono tragicamente. Un giornalista di Kotaku ha notato delle macchie di sangue su unafacilmente accessibile: la macchia sta ad indicare che un giocatore prima di lui è morto. Incuriosito di sapere come il predecessore ha posto fine alle sue sofferenze, il giornalista ha cliccato sulla macchia in modo da vedere il "replay della morte". Ebbene, sembra che in tantissimi, per raggiungere la maledetta, corrano premendo cerchio. Ciò consente loro di ruzzolare ma non di fermarsi: ...

brunnhyld : D - Demon's Souls P - PS5 C - Cazzo è esaurita M - Merda la voglio COINCIDENZE? - MaryEEvee_ : Forse riesco a comprarmi un gioco nuovo e ho una tale voglia di provare TUTTO che sono indecisa su cosa prendere tr… - infoitscienza : “Demon’s Souls”, per chi non ha paura di essere battuto da un videogame - brema82 : @Giu_8 Eh, Demon's Souls mi tenta, ma va oltre le mie possibilità. Cyberpunk finirò per acquistarlo verso Natale,… - Giu_8 : @brema82 Ho preferito però prendere prima Demon’s Souls e Cyberpunk 2077 -