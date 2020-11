Deforestazione, elefanti a rischio: in Costa d’Avorio rimasti poco più di 200 esemplari (Di giovedì 26 novembre 2020) In Costa d’Avorio, purtroppo, sarebbero rimasti pochissimi esemplari di elefanti: la colpa sarebbe della Deforestazione che colpisce il loro habitat. La Costa d’Avorio è una delle zone del Pianeta con maggior concentrazione di elefanti. Non a caso l’origine del suo nome deriva, proprio, dalla presenza numerosa di tali animali noti per le zanne composte del L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 26 novembre 2020) In, purtroppo, sarebberopochissimidi: la colpa sarebbe dellache colpisce il loro habitat. Laè una delle zone del Pianeta con maggior concentrazione di. Non a caso l’origine del suo nome deriva, proprio, dalla presenza numerosa di tali animali noti per le zanne composte del L'articolo proviene da YesLife.it.

3BMeteo : Anche in Costa d’Avorio, patria degli elefanti africani, la #deforestazione procede a ritmi inauditi. E a farne le… - TollerMirko : RT @lifegate: Anche in Costa d’Avorio, patria degli elefanti africani, la #deforestazione procede a ritmi inauditi. E a farne le spese sono… - cinziasams : RT @lifegate: Anche in Costa d’Avorio, patria degli elefanti africani, la #deforestazione procede a ritmi inauditi. E a farne le spese sono… - lifegate : Anche in Costa d’Avorio, patria degli elefanti africani, la #deforestazione procede a ritmi inauditi. E a farne le… - nicolettianto : RT @Legambiente: Alcuni #animali, come tigri ed elefanti, stanno perdendo la loro casa, e il loro futuro, a causa della #deforestazione e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Deforestazione elefanti In Costa d’Avorio sono rimasti appena 225 elefanti di foresta LifeGate Orso polare, tigre e elefante africano tra le specie da adottare, l’appello del Wwf

Orso polare, tigre e elefante africano sono solo tre drammatici esempi ... che agiscono sui 5 dei principali fronti responsabili della perdita di biodiversità: deforestazione, traffico illegale di ...

In Costa d’Avorio sono rimasti appena 225 elefanti di foresta

Anche in Costa d'Avorio, patria degli elefanti africani, la deforestazione procede a ritmi inauditi. E a farne le spese sono gli elefanti.

Orso polare, tigre e elefante africano sono solo tre drammatici esempi ... che agiscono sui 5 dei principali fronti responsabili della perdita di biodiversità: deforestazione, traffico illegale di ...Anche in Costa d'Avorio, patria degli elefanti africani, la deforestazione procede a ritmi inauditi. E a farne le spese sono gli elefanti.