Deere indica il miglioramento dell’ambiente agricolo nelle prospettive per il 2021

(Di giovedì 26 novembre 2020) Mercoledì mattina, la società di macchine agricole, edili e forestali& Company (NYSE: DE) ha riportato i risultati del quarto trimestre fiscale che hanno spinto la direzione a rivedere al rialzo le sueper il. Q4 e riepilogo dell’intero annoha affermato di aver guadagnato 2,39$ per azione nel quarto trimestre fiscale con un fatturato di $9,73 miliardi rispetto alle aspettative di 1,49$ per azione e un fatturato di $9,89 miliardi. L’utile netto del trimestre è aumentato del 5% su base annua a $757 milioni a causa di ciò che il management ha descritto come una forte esecuzione e una gestione disciplinata dei costi. Incoraggiante, le vendite di Agriculture & Turf sono aumentate da $5,76 a $6,2 miliardi nel quarto trimestre grazie alla realizzazione dei prezzi e ai maggiori ...