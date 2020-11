De Magistris conferma: «Lo stadio si chiamerà Diego Armando Maradona» (Di giovedì 26 novembre 2020) Luigi De Magistris ha confermato che lo stadio San Paolo sarà intitolato a Diego Armando Maradona Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport ha confermato che lo stadio San Paolo sarà intitolato a Diego Armando Maradona. «Maradona non va banalizzato solo con il calcio. È stato un uomo buono, molti ne hanno approfittato. Lui non è raggiungibile da parte di nessuno. Ha saputo interpretare l’unione indissolubile tra città e squadra. Lo stadio si chiamerà Diego Armando Maradona. Lo vuole il popolo, ieri è stata una voce unanime. Diego ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Luigi Dehato che loSan Paolo sarà intitolato aLuigi De, sindaco di Napoli, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport hato che loSan Paolo sarà intitolato a. «non va banalizzato solo con il calcio. È stato un uomo buono, molti ne hanno approfittato. Lui non è raggiungibile da parte di nessuno. Ha saputo interpretare l’unione indissolubile tra città e squadra. Losi. Lo vuole il popolo, ieri è stata una voce unanime.ha ...

