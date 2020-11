“Daydreamer – Le ali del sogno” anticipazioni puntata del 29 novembre (Di giovedì 26 novembre 2020) Nuovo appuntamento con “Daydreamer – Le ali del sogno” la seguitissima soap opera turca domenica 29 novembre su Canale 5 alle 16,20. Sarà una puntata piena di sorprese e di romanticismo. Sanem e Can, rispettivamente Demet Özdemir e Can Yaman, sono in crisi. Can sta pensando di prendere in considerazione la proposta lavorativa che gli ha fatto Polen. Sanem tenta il tutto per tutto per riappacificarsi con Can. “Daydreamer- Le ali del sogno” anticipazioni dell’episodio del 29 novembre Alla Fikri Harika sono tutti soddisfatti e contenti per l’arresto di Fabbri e di Aylin, ma Can, deluso dalle bugie e macchinazioni di Sanem, pensa di prendere le distanze dalla copywriter; prova insofferenza anche in agenzia tanto da pensare di voler cambiare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Nuovo appuntamento con– Le ali della seguitissima soap opera turca domenica 29su Canale 5 alle 16,20. Sarà unapiena di sorprese e di romanticismo. Sanem e Can, rispettivamente Demet Özdemir e Can Yaman, sono in crisi. Can sta pensando di prendere in considerazione la proposta lavorativa che gli ha fatto Polen. Sanem tenta il tutto per tutto per riappacificarsi con Can.- Le ali deldell’episodio del 29Alla Fikri Harika sono tutti soddisfatti e contenti per l’arresto di Fabbri e di Aylin, ma Can, deluso dalle bugie e macchinazioni di Sanem, pensa di prendere le distanze dalla copywriter; prova insofferenza anche in agenzia tanto da pensare di voler cambiare ...

