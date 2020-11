Danni collaterali – Il virus e il sogno spezzato degli studenti che lasciano le grandi città | «Sono finiti i lavoretti | ma gli affitti restano cari»

Leggi su open.online

(Di giovedì 26 novembre 2020) Chiamiamolo privilegio allo studio. La pandemia è anche questo, la trasformazione di un diritto acquisito in qualcosa di esclusivo ed escludente. Nei fatti, borse di studio e posticipi delle rette universitarie non possopperire alla perdita di un posto di lavoro per quei giovani a cui tocca studiare di giorno e lavorare di notte per mantenersi lontano da casa. Milano, ancora una volta, è un serbatoio di queste storie di coraggio, sacrifici e soddisfazioni di persone che sitrasferite sotto la Madonnina per cercare un futuro migliore. Quest’anno, con la diffusione del Corona, quel serbatoio è un po’ più vuoto. «Conosco diversi amici che hanno rinunciato. Non li ho più rivisti, a settembre, nelle aule dell’ateneo:rimasti al Sud perché il Nord, senza potersi mantenere con dei ...