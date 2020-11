D’Ambrosio-De Cristofaro | 14esimo anniversario Enza | “Oggi festeggiamo così”

Leggi su golssip

(Di giovedì 26 novembre 2020) Giorno importante per la coppia Danilo D'Ambrosio-De, che oggi festeggiano ilanno insieme. La modella, in un post su Instagram, ha scritto una piccola dedica al marito, ironizzando anche un po' sul momento e sull'impossibilità di festeggiare con un'uscita: "L’ultima cena, soli soletti, risale al 26.11.19 da Cracco. Oggi neanche una fuga di 2orecosì: felici e in compagnia. +14".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIEDpZSn Yn/" Golssip.