D’Amato: strada ancora lunga, su riaperture necessaria prudenza (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – “Nel Lazio la stima del valore RT rimane stabile sotto a 1, siamo allo 0,8. Bisogna comunque mantenere alta l’attenzione poiche’ la strada e’ ancora lunga e serve prudenza anche sul tema della riapertura delle scuole”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Se raffrontiamo i dati di questo giovedi’, con 2.260 casi, con i rispettivi giovedi’ del mese di novembre, si conferma un trend in rallentamento- ha aggiunto D’Amato- poiche’ giovedi’ 5 novembre i casi erano 2.735, il 12 novembre 2.686, e il 19 novembre 2.697 casi. Dunque nel raffronto con il primo giovedi’ del mese abbiamo 475 casi in meno. Ma la strada, ripeto, e’ ancora lunga”. Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – “Nel Lazio la stima del valore RT rimane stabile sotto a 1, siamo allo 0,8. Bisogna comunque mantenere alta l’attenzione poiche’ lae’e serveanche sul tema della riapertura delle scuole”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio. “Se raffrontiamo i dati di questo giovedi’, con 2.260 casi, con i rispettivi giovedi’ del mese di novembre, si conferma un trend in rallentamento- ha aggiunto- poiche’ giovedi’ 5 novembre i casi erano 2.735, il 12 novembre 2.686, e il 19 novembre 2.697 casi. Dunque nel raffronto con il primo giovedi’ del mese abbiamo 475 casi in meno. Ma la, ripeto, e’”.

