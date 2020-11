Dal M5s la pietra tombale sul Mes? «Finché saremo al governo non sarà usato» (Di giovedì 26 novembre 2020) «Finché c’è il Movimento 5 Stelle in maggioranza, il Mes non sarà usato». Non si smuove il M5s sul via libera al Meccanismo europeo di stabilità, uno dei fondi previsti dall’Unione europea per far fronte alle spese legate all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Oggi, 26 novembre, nel giorno della presentazione della riforma del fondo Salva Stati, è stato pubblicato un post sulla loro pagina Facebook ufficiale: «Sentiremo l’informativa di Roberto Gualtieri sulla riforma dello strumento in sede europea e faremo i nostri rilievi. Non consentiremo ipoteche sui nostri figli e non accetteremo operazioni di palazzo». Il discorso sul salva-Stati è un punto critico ormai da Mesi, che ha aperto ulteriori fratture sia tra maggioranza e opposizione, sia tra membri dello stesso esecutivo. Da una parte c’è ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) «c’è il Movimento 5 Stelle in maggioranza, ilnon». Non si smuove il M5s sul via libera al Meccanismo europeo di stabilità, uno dei fondi previsti dall’Unione europea per far fronte alle spese legate all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Oggi, 26 novembre, nel giorno della presentazione della riforma del fondo Salva Stati, è stato pubblicato un post sulla loro pagina Facebook ufficiale: «Sentiremo l’informativa di Roberto Gualtieri sulla riforma dello strumento in sede europea e faremo i nostri rilievi. Non consentiremo ipoteche sui nostri figli e non accetteremo operazioni di palazzo». Il discorso sul salva-Stati è un punto critico ormai dai, che ha aperto ulteriori fratture sia tra maggioranza e opposizione, sia tra membri dello stesso esecutivo. Da una parte c’è ...

