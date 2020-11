Dal Bauhaus Europeo una nuova idea di città

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) La pandemia ci “costringe” ad interrogarci su quale modello di società vogliamo investire, su quale Europa vogliamo costruire per il futuro. Di fronte alla crisi non possiamo rimandare una profonda riflessione sui limiti del modello di sviluppo su cui finora si è fondata la nostra convivenza. In tal senso, la Commissione e il Parlamentohanno già fatto grandi passi in avanti indicando gli obiettivi strategici di Next Generation EU: transizione ecologica, innovazione digitale, inclusione sociale, conoscenza. Quattro pilastri attorno a cui costruire le politiche pubbliche per un nuovo modello di sviluppo. Perché il tema vero, sostanziale, è appunto il ritorno, l’urgenza, delle politiche pubbliche, oggetto scomparso dalla discussione durante la lunga egemonia neoliberista. Il dibattito pubblico italiano, aggrovigliato sull’emergenza, appare in ritardo. Quanto ...