Dakar 2021 - Svelato il percorso della nuova edizione (Di giovedì 26 novembre 2020) Una Dakar tutta nuova, quella che ci attende nei primi giorni del 2021. La 43esima edizione del rally raid più famoso al mondo la seconda in Arabia Saudita prenderà il via il 2 gennaio con il prologo ed entrerà nel vivo il giorno successivo, per poi concludersi il 15 gennaio dopo un totale di 7.646 chilometri di percorso che si preannuncia quasi completamente diverso rispetto lo scorso anno. percorso nuovo. Il nuovo anno porterà con sé diverse novità per Dakar. Il 2021 motoristico partirà proprio con il celeberrimo rally raid che vede in programma 4.767 chilometri di percorso cronometrato e 2.879 chilometri di trasferimenti, per 12 tappe complessive da affrontare. Tra queste, anche l'immancabile tappa Marathon, durante la quale gli ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 26 novembre 2020) Unatutta, quella che ci attende nei primi giorni del. La 43esimadel rally raid più famoso al mondo la seconda in Arabia Saudita prenderà il via il 2 gennaio con il prologo ed entrerà nel vivo il giorno successivo, per poi concludersi il 15 gennaio dopo un totale di 7.646 chilometri diche si preannuncia quasi completamente diverso rispetto lo scorso anno.nuovo. Il nuovo anno porterà con sé diverse novità per. Ilmotoristico partirà proprio con il celeberrimo rally raid che vede in programma 4.767 chilometri dicronometrato e 2.879 chilometri di trasferimenti, per 12 tappe complessive da affrontare. Tra queste, anche l'immancabile tappa Marathon, durante la quale gli ...

