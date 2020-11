(Di giovedì 26 novembre 2020) Bisogna tenere conto del fuso orario quando si dialoga con lei. Rispetto a Newci sono 6 ore di differenza per cui quando in Puglia comincia ad albeggiare alle 6, nella Grande Mela è ancora ...

LaGazzettaWeb : Da Turi a New York il cervello di Angela Maria Savino, ricercatrice col sogno di debellare la leucemia - catania_turi : RT @VanityFairIt: I nuovi episodi di #StrangerThings4 tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo. Tra le new entry, anche Robert Englund… -

Ultime Notizie dalla rete : Turi New

La Gazzetta del Mezzogiorno

Bisogna tenere conto del fuso orario quando si dialoga con lei. Rispetto a New York ci sono 6 ore di differenza per cui quando in Puglia comincia ad albeggiare alle 6, nella Grande Mela è ancora mezza ...13/11/2020 - Premiato con il Nocturno New Visions Prize al Trieste Science+Fiction 2020, l'horror di Mathieu Turi ti farà iperventilare dalla claustrofobia ...