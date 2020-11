Da lunedì 30 novembre tornano le strisce blu a pagamento (Di giovedì 26 novembre 2020) Da lunedì prossimo 30 novembre a Torino tornerà a pagamento la sosta nelle aree delimitate dalle strisce blu dopo la sospensione legata all’emergenza Covid. Non si dovrà invece pagare alcun ticket, nel mese di dicembre, per parcheggiare nelle strisce blu del centro cittadino la domenica e nei giorni festivi: l’Amministrazione comunale ha infatti deciso di non introdurre quest’anno il pagamento della sosta durante il periodo delle festività natalizie, diversamente da quanto avveniva negli anni scorsi. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 26 novembre 2020) Daprossimo 30a Torino tornerà ala sosta nelle aree delimitate dalleblu dopo la sospensione legata all’emergenza Covid. Non si dovrà invece pagare alcun ticket, nel mese di dicembre, per parcheggiare nelleblu del centro cittadino la domenica e nei giorni festivi: l’Amministrazione comunale ha infatti deciso di non introdurre quest’anno ildella sosta durante il periodo delle festività natalizie, diversamente da quanto avveniva negli anni scorsi. L'articolo proviene da Nuova Società.

reportrai3 : A novembre del 2014 spunta fuori una montagna di multe per violazione dei varchi di accesso Ztl nel centro storico… - reportrai3 : Lunedì 30 novembre a #Report su @RaiTre: com’è finita la vicenda di Alitalia, cosa pagheremo in futuro? - reportrai3 : Come è finita l'avventura di Alitalia e Etihad ? Per scoprilo seguite la puntata di #Report, in onda lunedì 30 no… - Museo_MAXXI : Una guida ai comportamenti più adatti per ciascuna delle diverse “età” dell’organo più importante del corpo umano.… - decalcomaniek : @imasunshish io sono piena di interrogazioni e lunedì ho avuto una crisi di pianto. I prof hanno avuto tutto ottobr… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì novembre Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera