Da Frascati all’Esa e viceversa Il piano B per l’Italia nello Spazio europeo

(Di giovedì 26 novembre 2020) Sarà “l’austriaco di” Josef Aschbacher a prendere il posto del tedesco Johann Dietrich Woerner alla guida dell’Agenzia spaziale europea (Esa). L’ufficialità sull’esito del processo di selezione arriverà nelle prossime settimane, ma intanto la notizia della votazione tra i capi di delegazione degli Stati membri ha fatto il giro dei media europei (e italiani in particolare: Sole24Ore, Foglio e La Verità): Aschbacher ha ottenuto 18 voti su 21. Per, ciò apre un’opportunità allettante: guadagnare una delle direzioni più ambite, quella per l’Osservazione della Terra. LA CORSA A contendersi il vertice dell’Esa erano rimasti Aschbacher, lo spagnolo Pedro Duque, astronauta e ministro della Scienza e dell’innovazione di Madrid, e il norvegese Christian Hauglie-Hanssen, direttore dell’agenzia spaziale di Oslo. Esclusi già da ottobre le due ...