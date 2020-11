CSKA Sofia-Young Boys: probabili formazioni e tv (Di giovedì 26 novembre 2020) Giovedì 26 novembre 2020 alle 18.55 allo Stadion B?lgarska Armija di Sofia si disputerà CSKA Sofia-Young Boys, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. L’attuale classifica del gruppo A è: Roma 7, Young Boys 4, CFR Cluj 4, CSKA Sofia 1. Come arrivano le squadre? Per entrambe le squadre si tratta di un match in cui è fondamentale vincere. L’obiettivo degli svizzeri è quello di eliminare la concorrenza del Cluj, impegnato in casa contro la Roma, mentre i padroni di casa faranno di tutto per evitare una matematica eliminazione. Dopo il pareggio all’Olimpico contro la Roma nella seconda giornata, il CSKA Sofia sembrava potersi risollevare, ma così non è stato e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 26 novembre 2020) Giovedì 26 novembre 2020 alle 18.55 allo Stadion B?lgarska Armija disi disputerà, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. L’attuale classifica del gruppo A è: Roma 7,4, CFR Cluj 4,1. Come arrivano le squadre? Per entrambe le squadre si tratta di un match in cui è fondamentale vincere. L’obiettivo degli svizzeri è quello di eliminare la concorrenza del Cluj, impegnato in casa contro la Roma, mentre i padroni di casa faranno di tutto per evitare una matematica eliminazione. Dopo il pareggio all’Olimpico contro la Roma nella seconda giornata, ilsembrava potersi risollevare, ma così non è stato e ...

TizianoRoma1927 : @dianadaroma Non sono d'accordo...bisogna chiudere il girone da primi e in fretta per andare a giocarci le ultime c… - PavelDiallo : RT @johanncrochet: Mkhitaryan 2020/21 ?? Verona ? ?? Juve ??? ?? Udinese ? ?? Benevento ?????? ?? YB ??? ?? Milan ? ?? CSKA Sofia ? ?? Fiorentina ??? ??… - cadolucky88 : Lucky88 - Kèo CSKA Sofia vs Young Boys – 27/11/2020 – Europa League - CORNERNEWS24 : #Calcio - E' l'inglese Pardew il nuovo dt del Cska Sofia La squadra bulgara è avversaria della Roma nell'Europa League - ansacalciosport : E' l'inglese Pardew il nuovo dt del Cska Sofia. La squadra bulgara è avversaria della Roma nell'Europa League |… -

Ultime Notizie dalla rete : CSKA Sofia Cska Sofia-Young Boys, Europa League: formazioni, pronostici Il Veggente CSKA Sofia-Young Boys: probabili formazioni e tv

Giovedì 26 novembre 2020 alle 18.55 si disputerà CSKA Sofia-Young Boys, gara valida per la 4° giornata della fase a gironi di Europa League.

Cluj-Roma dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

e del pareggio interno a reti inviolate contro il CSKA Sofia fanalino di coda del girone. La sfida d’andata tra le due squadre ha visto i giallorossi dominare ed imporsi grazie alle reti di Mkhitaryan ...

Giovedì 26 novembre 2020 alle 18.55 si disputerà CSKA Sofia-Young Boys, gara valida per la 4° giornata della fase a gironi di Europa League.e del pareggio interno a reti inviolate contro il CSKA Sofia fanalino di coda del girone. La sfida d’andata tra le due squadre ha visto i giallorossi dominare ed imporsi grazie alle reti di Mkhitaryan ...