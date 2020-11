Crosetti | è evidente che il progetto di Conte all’Inter è fallito

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 26 novembre 2020) “Antonionon ne poteva più dell’Inter già in estate, poi qualcosa non è finito senza che qualcos’altro riuscisse a cominciare. Un matrimonio stanco, trascinato e senza passione. Malinconico”. Lo scrive, su Repubblica, Maurizionel commentare la sconfitta dei nerazzurri contro il Real Madrid, ieri. Un grande errore del tecnico è stato volere al suo fianco Vidal, che ieri è stato uno degli artefici della débacle. “ha voluto ad ogni costo un suo antico legionario, una vecchia gloria ormai, Arturo Vidal. Errore enorme. Perché la vecchia gloria non soltanto non serve quasi più a nulla ma è dannosa, dannosissima: con una doppia ammonizione isterica, Vidal si fa cacciare e di fatto azzera l’Inter, la soffoca nella culla. La scena madre di una serata tremenda. Difficile ricordare un’Inter peggiore in Europa da molti anni a questa parte, ...