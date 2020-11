Creval: offerta Agricole “non concordata”, avviata nomina advisor (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Con un comunicato diffuso dopo la chiusura delle Borse USA, il Credito Valtellinese ha annunciato di aver avviato la proceduta di nomina di advisor finanziari e legali riguardo all’offerta “inattesa e non concordata” lanciata dal Crédit Agricole. “Il Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese, riunitosi in data odierna – si legge – ha esaminato la comunicazione relativa all’offerta Pubblica di Acquisto volontaria sulla totalità delle azioni Creval, inattesa e non concordata, promossa da Crédit Agricole Italia”. Il CdA ha “conferito delega all‘Amministratore Delegato, d’intesa con il Presidente, di nominare gli advisor finanziari e legali che assisteranno il Consiglio di Amministrazione di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Con un comunicato diffuso dopo la chiusura delle Borse USA, il Credito Valtellinese ha annunciato di aver avviato la proceduta didifinanziari e legali riguardo all’“inattesa e nonlanciata dal Crédit. “Il Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese, riunitosi in data odierna – si legge – ha esaminato la comunicazione relativa all’Pubblica di Acquisto volontaria sulla totalità delle azioni, inattesa e non concordata, promossa da CréditItalia”. Il CdA ha “conferito delega all‘Amministratore Delegato, d’intesa con il Presidente, dire glifinanziari e legali che assisteranno il Consiglio di Amministrazione di ...

