Covid Usa: esperti terrorizzati, dopo Thanksgiving prevedono giorni bui (Di giovedì 26 novembre 2020) Con milioni di americani in viaggio per il lungo fine settimana del Ringraziamento, gli esperti di salute pubblica sono terrorizzati da ciò che sta per accadere, mentre gli Usa ieri hanno riportato 2.046 morti per il coronavirus, il numero più alto in un giorno dall'inizio di maggio. L'America vedrà i giorni più bui nella sua L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

