Covid, Troncone “Fiumicino scalo piu’ sicuro al mondo” (Di giovedì 26 novembre 2020) L’aeroporto di Fiumicino sarà il primo scalo in Europa ad attivare corridoi sanitari sicuri con voli “Covid Tested” tra Roma e alcune destinazioni negli Stati Uniti, sostituendo per i passeggeri a bordo l’imposizione della quarantena fiduciaria all’arrivo in Italia grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma con Alitalia e Delta Air Lines. fsc/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 novembre 2020) L’aeroporto di Fiumicino sarà il primoin Europa ad attivare corridoi sanitari sicuri con voli “Tested” tra Roma e alcune destinazioni negli Stati Uniti, sostituendo per i passeggeri a bordo l’imposizione della quarantena fiduciaria all’arrivo in Italia grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma con Alitalia e Delta Air Lines. fsc/com su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Covid, Troncone “Fiumicino scalo piu’ sicuro al mondo” - Affaritaliani : Troncone (Adr): 'Fiumicino primo aeroporto in Europa con corridoi «Covid Tested» su voli per Usa' - TribunaEconomic : @AeroportidiRoma più riconosciuto al mondo nel contrasto #Covid_19 - LavoroLazio_com : ADR: per il terzo anno consecutivo Fiumicino migliori aeroporto d'Europa... -