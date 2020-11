Covid: tampone gratuito in centro commerciale milanese (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 novembrre 2020 - Tamponi gratuiti per le persone e le famiglie indigenti: è il progetto di "tampone sospeso" ideato dal centro commerciale La Corte Lombarda di Bellinzago Lombardo (Milano),... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 novembrre 2020 - Tamponi gratuiti per le persone e le famiglie indigenti: è il progetto di "sospeso" ideato dalLa Corte Lombarda di Bellinzago Lombardo (Milano),...

