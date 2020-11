Covid, Sileri: “Vaccino, se da gennaio, in 3 mesi a 6-10 milioni di persone” (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Il vaccino? “Non lo farò a gennaio, perché inizialmente le prime dosi dovranno esser riservate alla popolazione a rischio, io non sono più importante di un medico del pronto soccorso. Quando sarà il mio turno, certo che il vaccino lo farò”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute. Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Il vaccino? “Non lo farò a gennaio, perché inizialmente le prime dosi dovranno esser riservate alla popolazione a rischio, io non sono più importante di un medico del pronto soccorso. Quando sarà il mio turno, certo che il vaccino lo farò”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute.

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid, #Sileri: 'Pericoloso ritorno dei figli fuorisede per Natale' - ph_pluton : RT @Adnkronos: #Covid, #Sileri: 'Pericoloso ritorno dei figli fuorisede per Natale' - GiovaQuez : Sileri a Rai Radio1: 'Auspicabilmente, se si inizierà a fare vaccini a gennaio/febbraio, sarebbe utile riuscire a v… - Adnkronos : #Covid, #Sileri: 'Pericoloso ritorno dei figli fuorisede per Natale' - StraNotizie : Vaccino Covid, Sileri: 'Sì a obbligo per alcune categorie' -