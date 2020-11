Covid, proroga fino al 20 aprile per patenti e fogli rosa scaduti durante l’emergenza (Di giovedì 26 novembre 2020) Via libera alla proroga fino al 20 aprile delle patenti e dei fogli rosa in scadenza o scaduti durante l’emergenza Covid. Alla luce dell’approvazione alla camera del dl Covid si procede con la proroga fino al 20 aprile 2021 per patente e fogli rosa scaduti durante l’emergenza sanitaria o in scadenza. La scadenza è fissata al termine dell’emergenza sanitaria, quindi in caso di proroga dello stato di emergenza si procederebbe anche con la proroga della scadenza dei documenti in questione. proroga ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020) Via libera allaal 20dellee deiin scadenza o. Alla luce dell’approvazione alla camera del dlsi procede con laal 202021 per patente esanitaria o in scadenza. La scadenza è fissata al termine delsanitaria, quindi in caso didello stato di emergenza si procederebbe anche con ladella scadenza dei documenti in questione....

4' di lettura 26/11/2020 - Un’economia in ginocchio ed un settore in forte crisi che ha voluto un confronto con i vertici della Regione. Tanti i temi sul tavolo, poche le soluzioni trovate. “Non abbia ...

Covid, proroga fino al 20 aprile per patenti e fogli rosa scaduti durante l’emergenza

Via libera alla proroga fino al 20 aprile delle patenti e dei fogli rosa in scadenza o scaduti durante l'emergenza Covid.

Via libera alla proroga fino al 20 aprile delle patenti e dei fogli rosa in scadenza o scaduti durante l'emergenza Covid.