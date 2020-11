Covid, più o meno stabili i nuovi contagi (29.003) , ma ancora troppe le morti (822) (Di giovedì 26 novembre 2020) Rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 232.711 tamponi, rilevando altri 29.003 nuovi contagi, un po’ più di ieri ma sempre all’interno di una fase discendente. Come informa il report quotidiano del ministro della Salute, gli attualmente positivi salgono così a 795.845 (ieri, come dicevamo, c’è invece stato un calo di 6.689 unità). E’ nuovamente la Lombardia la regione maggiormente colpita con 5.697 nuovi positivi, seguita da Veneto (3.980), Campania (3.008), Piemonte (2.751), Lazio (2.260) ed Emilia Romagna (2.157). La Val d’Aosta continua a distinguersi per essere l’unica regione al di sotto dei 100 casi (44). Cresce ancora , e questo non va per niente bene, il numero delle vittime: 822 da ieri, che portano così il totale dei decessi a 52.850 dall’inizio dell’emergenza. Lentamente, continua a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 novembre 2020) Rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 232.711 tamponi, rilevando altri 29.003, un po’ più di ieri ma sempre all’interno di una fase discendente. Come informa il report quotidiano del ministro della Salute, gli attualmente positivi salgono così a 795.845 (ieri, come dicevamo, c’è invece stato un calo di 6.689 unità). E’ nuovamente la Lombardia la regione maggiormente colpita con 5.697positivi, seguita da Veneto (3.980), Campania (3.008), Piemonte (2.751), Lazio (2.260) ed Emilia Romagna (2.157). La Val d’Aosta continua a distinguersi per essere l’unica regione al di sotto dei 100 casi (44). Cresce, e questo non va per niente bene, il numero delle vittime: 822 da ieri, che portano così il totale dei decessi a 52.850 dall’inizio dell’emergenza. Lentamente, continua a ...

