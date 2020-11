Covid, oggi due vertici per decidere sul Natale: ipotesi di spostamenti solo tra regioni gialle (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Quarantena obbligatoria per chi rientra dall’estero. Anche per chi va a sciare oltre frontiera. Il governo fa il punto sul Dpcm che deve adottare entro il 3 dicembre e prefigura le regole di condotta per il periodo natalizio. Preliminare l’aggiornamento della mappa del rischio, con le regioni che si muovono attraverso lo scacchiere colorato giallo-arancione-rosso. Due i vertici in giornata: il primo (alle 13) piu’ politico a Palazzo Chigi coi capidelegazione, l’altro il confronto tra i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza con le regioni (alle 16). Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Quarantena obbligatoria per chi rientra dall’estero. Anche per chi va a sciare oltre frontiera. Il governo fa il punto sul Dpcm che deve adottare entro il 3 dicembre e prefigura le regole di condotta per il periodo natalizio. Preliminare l’aggiornamento della mappa del rischio, con le regioni che si muovono attraverso lo scacchiere colorato giallo-arancione-rosso. Due i vertici in giornata: il primo (alle 13) piu’ politico a Palazzo Chigi coi capidelegazione, l’altro il confronto tra i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza con le regioni (alle 16).

