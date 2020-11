Covid, Magi: “Nel Lazio scarseggiano i guanti per i medici, sarà un Natale in trincea” (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – In questo momento a Roma e nel Lazio c’è un allarme per i guanti monouso: tra i medici iniziano a scarseggiare”, lo dichiara il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito alla situazione dei dispositivi di protezione individuale tra i medici. “Il motivo- spiega- sarebbe legato alla chiusura di una fabbrica che produceva appunto guanti, per questo ora ci ritroviamo senza”. Intanto non si arresta il bollettino dei medici morti sul ‘campo’, con un bilancio che sale a 216, 37 dei quali ‘caduti’ nella seconda ondata. Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – In questo momento a Roma e nel Lazio c’è un allarme per i guanti monouso: tra i medici iniziano a scarseggiare”, lo dichiara il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito alla situazione dei dispositivi di protezione individuale tra i medici. “Il motivo- spiega- sarebbe legato alla chiusura di una fabbrica che produceva appunto guanti, per questo ora ci ritroviamo senza”. Intanto non si arresta il bollettino dei medici morti sul ‘campo’, con un bilancio che sale a 216, 37 dei quali ‘caduti’ nella seconda ondata.

