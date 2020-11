Covid, l’annuncio di Merkel: “Possibile il vaccino prima di Natale” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Può darsi che i vaccini arrivino prima di Natale, e abbiamo deciso che saranno a disposizione del personale medico e sanitario”. Sono le parole di Angela Merkel parlando al Bundestag. La cancelliera tedesca ha detto che “il vaccino rappresenta la luce alla fine del tunnel”, anche se nei mesi invernali non tutti potranno essere vaccinati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 26 novembre 2020) “Può darsi che i vaccini arrivinodi Natale, e abbiamo deciso che saranno a disposizione del personale medico e sanitario”. Sono le parole di Angelaparlando al Bundestag. La cancelliera tedesca ha detto che “ilrappresenta la luce alla fine del tunnel”, anche se nei mesi invernali non tutti potranno essere vaccinati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

