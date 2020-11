Covid, la prefettura di Bari requisisce padiglioni della Fiera del Levante per un ospedale (Di giovedì 26 novembre 2020) Per alcuni padiglioni e spazi della Fiera del Levante di Bari è stata disposta la "requisizione temporanea" in favore della Protezione civile regionale e del Policlinico per realizzare un ospedale da campo Covid. La decisione è stata presa dalla prefetta Antonella Bellomo. Previsti 160 posti letto di terapia intensiva (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 26 novembre 2020) Per alcunie spazideldiè stata disposta la "requisizione temporanea" in favoreProtezione civile regionale e del Policlinico per realizzare unda campo. La decisione è stata presa dalla prefetta Antonella Bellomo. Previsti 160 posti letto di terapia intensiva (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

LECCO - Un commerciante multato, un negozio fatto chiudere, e un cittadino sanzionato durante i controlli delle forze dell'ordine al rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus. È il bil ...

Bari, requisiti padiglioni Fiera del Levante per il Covid hospital: "Fino al termine dell'emergenza"

"Il provvedimento è immediatamente efficace - scrive la prefetta - e avrà durata fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissato al 31 gennaio 2021 e comunque per l ...

