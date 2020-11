Covid, in Campania 3.008 nuovi casi su 23.761 tamponi. 49 morti tra il 7 e il 25 novembre (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono 3.008 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 23.761 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari a 12,6%. Dei 3.008 nuovi positivi, 327 sono sintomatici e 2.681 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 146.018, mentre sono 1.508.502 i tamponi complessivamente esaminati. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania vengono inseriti 49 nuovi decessi, ma si specifica che si tratta di decessi avvenuti tra il 7 e il 25 novembre. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è 1.483. Sono 1.723 i ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono 3.008 idi coronavirus emersi nelle ultime 24 ore indall’analisi di 23.761. La percentuale dipositivi sul totale deianalizzati è pari a 12,6%. Dei 3.008positivi, 327 sono sintomatici e 2.681 sono asintomatici. Il totale dei positivi indall’inizio dell’emergenza è 146.018, mentre sono 1.508.502 icomplessivamente esaminati. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regionevengono inseriti 49decessi, ma si specifica che si tratta di decessi avvenuti tra il 7 e il 25. Il totale dei deceduti indall’inizio dell’emergenza coronavirus è 1.483. Sono 1.723 i ...

Covid, più o meno stabili i nuovi contagi (29.003) , ma ancora troppe le morti (822)

Rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 232.711 tamponi, rilevando altri 29.003 nuovi contagi, un po’ più di ieri ma sempre all’interno di una fase discendente. Come informa il report ...

