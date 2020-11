Covid, il nuovo bollettino della Regione Campania (Di giovedì 26 novembre 2020) La Regione Campania ha comunicato il nuovo bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 26 novembre, che sale di 3.008 nuovi casi e 49 decessi. Coronavirus, il bilancio in Campania: 3.008 nuovi casi e 49 decessi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 26 novembre 2020) Laha comunicato ilbilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 26 novembre, che sale di 3.008 nuovi casi e 49 decessi. Coronavirus, il bilancio in: 3.008 nuovi casi e 49 decessi su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Coronavirus, oggi in Italia 29.003 contagi e 822 morti per Covid, verso dpcm di Natale: ultime notizie e bollettino Fanpage.it Covid, Gimbe: l'epidemia rallenta ma ospedali sotto pressione e troppi decessi

Coronavirus, i dati: 822 morti. I nuovi contagi sono 29mila con 232.711 test, calo dei ricoveri

