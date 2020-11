Covid e vaccini, senza spazio per il dibattito pubblico prendono piede tendenze pericolose (Di giovedì 26 novembre 2020) Le democrazie sono quelle società dove è possibile un dibattito pubblico. Solo se si può discutere e argomentare, ricorda Jürgen Habermas, si può parlare di democrazia. Altrimenti sono altre le istituzioni che prendono spazio, non meglio definite e definibili e proprio per questo pericolose. La fissazione maniacale con cui la maggior parte dei media sacrifica le notizie all’informazione sulla pandemia sta producendo qualcosa di inedito almeno per proporzioni nelle società occidentali. Sembra che l’unico argomento degno di essere dato in pasto alle folle sia la diffusione del contagio. In Italia i numeri, impietosi, parlano di un virus che fa il suo mestiere di predatore. A essere colpiti sono i soggetti più deboli, gli anziani, i malati, gli individui con più patologie. Forse interrogarsi su che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Le democrazie sono quelle società dove è possibile un. Solo se si può discutere e argomentare, ricorda Jürgen Habermas, si può parlare di democrazia. Altrimenti sono altre le istituzioni che, non meglio definite e definibili e proprio per questo. La fissazione maniacale con cui la maggior parte dei media sacrifica le notizie all’informazione sulla pandemia sta producendo qualcosa di inedito almeno per proporzioni nelle società occidentali. Sembra che l’unico argomento degno di essere dato in pasto alle folle sia la diffusione del contagio. In Italia i numeri, impietosi, parlano di un virus che fa il suo mestiere di predatore. A essere colpiti sono i soggetti più deboli, gli anziani, i malati, gli individui con più patologie. Forse interrogarsi su che ...

RobertoBurioni : Ovviamente quello che accadrà con i vaccini contro COVID-19 nessuno può saperlo, ma i vaccini esistenti la situazio… - Rinaldi_euro : Dal Pd terrorismo mediatico sui vaccini: 'Non vi faremo parlare più' - LegaSalvini : DAL PD TERRORISMO MEDIATICO SUI VACCINI: 'NON VI FAREMO PARLARE PIÙ' VA IN TELEVISIONE E SPARA: “CHI HA DEI DUBBI S… - clikservernet : Covid e vaccini, senza spazio per il dibattito pubblico prendono piede tendenze pericolose - Noovyis : (Covid e vaccini, senza spazio per il dibattito pubblico prendono piede tendenze pericolose) Playhitmusic - -