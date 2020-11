Covid e bambini, si ammalano poco e trasmettono meno il virus. Ma preoccupano i numeri: quasi 150 mila contagiati e 8 decessi (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Covid sta avendo conseguenze importanti sulla salute dei bambini. Si parte anzitutto dai numeri: da febbraio a maggio sono stati registrati 4 decessi, «tutti con pregresse patologie». Come spiega Alberto Villani, presidente della Società italiana di Pediatria e membro del Comitato tecnico scientifico istituito dal governo, «raramente i bambini hanno avuto necessità di cure intensive». Questo, però, «non vuol dire che non si verifichino». Ora, con l’aumento dei contagi, si è passati a un totale di 8 decessi (età 0-19 anni). I numeri del contagio I dati parlano, comunque, di una diffusione piuttosto consistente: 43.841 i casi diagnosticati, dall’inizio della pandemia, nella fascia di età 0-9 e 105.378 nella fascia 10-19. Tra i bambini più ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilsta avendo conseguenze importanti sulla salute dei. Si parte anzitutto dai: da febbraio a maggio sono stati registrati 4, «tutti con pregresse patologie». Come spiega Alberto Villani, presidente della Società italiana di Pediatria e membro del Comitato tecnico scientifico istituito dal governo, «raramente ihanno avuto necessità di cure intensive». Questo, però, «non vuol dire che non si verifichino». Ora, con l’aumento dei contagi, si è passati a un totale di 8(età 0-19 anni). Idel contagio I dati parlano, comunque, di una diffusione piuttosto consistente: 43.841 i casi diagnosticati, dall’inizio della pandemia, nella fascia di età 0-9 e 105.378 nella fascia 10-19. Tra ipiù ...

Se c'è una cosa che ci ha insegnato questo maledetto periodo legato alla pandemia causata dal famigerato Covid 19, è un qualcosa che moltissimi ... Sono diciotto i bambini che la frequentano, divisi, ...

Covid: pediatri, -40% accessi al pronto soccorso

ROMA, 26 NOV - Ritardo di diagnosi per patologie gravi, terapie interrotte e accessi al pronto soccorso pediatrico ridotti in media del 40%. Queste sono alcune delle conseguenze della pandemia Covid s ...

Se c’è una cosa che ci ha insegnato questo maledetto periodo legato alla pandemia causata dal famigerato Covid 19, è un qualcosa che moltissimi ... Sono diciotto i bambini che la frequentano, divisi, ...ROMA, 26 NOV - Ritardo di diagnosi per patologie gravi, terapie interrotte e accessi al pronto soccorso pediatrico ridotti in media del 40%. Queste sono alcune delle conseguenze della pandemia Covid s ...