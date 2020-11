Covid, drammatica previsione di Crisanti sul numero dei morti (Di giovedì 26 novembre 2020) Redazione Il numero dei morti” di Covid-19, “purtroppo è destinato a rimanere stabile almeno per altre 2 o 3 settimane, magari con leggeri cali”. Con una media di 700 decessi circa al giorno, secondo questa previsione si potrebbero registrare tra le 7 mila e le 10 mila vittime da qui a metà dicembre. A dirlo è Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 26 novembre 2020) Redazione Ildei” di-19, “purtroppo è destinato a rimanere stabile almeno per altre 2 o 3 settimane, magari con leggeri cali”. Con una media di 700 decessi circa al giorno, secondo questasi potrebbero registrare tra le 7 mila e le 10 mila vittime da qui a metà dicembre. A dirlo è Impronta Unika.

