Covid, definizione Zone Rosse e Arancioni: domani riunione del Cts. Lombardia e Piemonte sperano di poter uscire dall'area di massima allerta Le misure restrittive definite dal Governo all'inizio del mese di novembre stanno iniziando a dare i risultati sperati nella lotta contro il Covid. Chiusura delle attività e blocco alla movida, coprifuoco notturno e limitato L'articolo proviene da Inews.it.

Covid Hotel, Unindustria e Assoturismo: «Guardiamo agli ospedali chiusi»

Secondo i presidenti Metallo e Farina «la situazione drammatica in cui versa la nostra regione impone unità di intenti e sforzi coesi da parte di tutti gli attori della filiera economica ed istituzion ...

