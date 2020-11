Covid, Crisanti: 'Picco superato, ma ancora tanti decessi' - Il direttore dello Spallanzani: 'Prudenza per Natale, a tavola come in chiesa' (Di giovedì 26 novembre 2020) Il rapporto all'11,2% tra i tamponi positivi e quelli processati 'ci dice che la percentuale dei positivi sta scendendo, sicuramente abbiamo superato il Picco'. E' quanto afferma il virologo Andrea ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 26 novembre 2020) Il rapporto all'11,2% tra i tamponi positivi e quelli processati 'ci dice che la percentuale dei positivi sta scendendo, sicuramente abbiamoil'. E' quanto afferma il virologo Andrea ...

