Covid, Conte annuncia: “Ecco come sarà il Natale”. E su Maradona… (Di giovedì 26 novembre 2020) Giuseppe Conte ha parlato di come andrà vissuto il Natale ai tempi del Covid, ma anche del decesso di Diego Armando Maradona. Di seguito le dichiarazioni del Premier italiano in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 26 novembre 2020) Giuseppeha parlato diandrà vissuto il Natale ai tempi del, ma anche del decesso di Diego Armando Maradona. Di seguito le dichiarazioni del Premier italiano in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

LegaSalvini : ++ ?? LETALITÀ COVID: ITALIA TERZA PEGGIORE AL MONDO (MEGLIO SOLO DI MESSICO E IRAN) ++ EPPURE CONTE E SPERANZA SI… - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - forumalcentro : RT @RivLibPopolare: Una vergogna… invece di pensare alla #sanità sprechiamo le risorse del #Mes ecco perché #Conte non voleva le condizioni… - _DAGOSPIA_ : CONTE È DAVVERO IN BILICO? NON FINCHÉ DURA IL COVID NON SARA’ PIATTO E VACCINATO - ph_pluton : RT @GiovaQuez: Conte al Tg5: 'È necessario fare ancora sacrifici, non possiamo abbassare la guardia, sarà un Natale diverso, ma non possiam… -