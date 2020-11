Covid, Boccia: “Gesù bambino può anche nascere due ore prima” (Di giovedì 26 novembre 2020) Redazione “Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia”. Lo ha affermato Francesco Boccia, parlando delle misure anti-Covid in vista del Natale. Secondo il ministro, “eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre. Non facciamo i Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 26 novembre 2020) Redazione “Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o farGesùdue ore prima non è eresia”. Lo ha affermato Francesco, parlando delle misure anti-in vista del Natale. Secondo il ministro, “eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre. Non facciamo i Impronta Unika.

MediasetTgcom24 : Covid, Boccia: 'Gesù bambino può anche nascere due ore prima' #Coronavirusitalia - francescocipe : Questo tale Boccia, più che un ministro è un volgare cretino e un maleducato. Dire, prospettando restrizioni Covid… - fo1984 : RT @GiovaQuez: No alla mobilità interregionale, niente sci e ripresa scuole solo dopo le feste. È quanto emerso dalla riunione tra Boccia,… - fisco24_info : Covid: Regioni Dad fino a gennaio, rientro il 7. Sci, chiudere le frontiere: Boccia: 'Non è eresia far nascere Gesù… - FranceskoNew : RT @GiovaQuez: No alla mobilità interregionale, niente sci e ripresa scuole solo dopo le feste. È quanto emerso dalla riunione tra Boccia,… -