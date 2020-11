Covid | Bassetti durissimo | «Il Cts è la prova che il governo non dà forza al merito e alla competenza»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 26 novembre 2020) «Le difficoltà nel trovare il nuovo commissarioSanità della Calabria l’hanno ampiamente dimostrato». All’Adnkronos, Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, torna all’attacco. La sua analisi è netta. «Nel nostro Paese purtroppo si tende a non darealcompetenze. C’è un corto circuito in questo e si vede da come è stato selezionato chi sta nel Cts e da altre situazioni. Quindi non mi stupisco che non si trovi una persona per il ruolo di commissario. Siamo il Paese che negli ultimi 30 anni non ha stabilito delle regole chiare per premiare il».: «Le scuole non andavano chiuse» «Sono sempre stato dell’idea che le scuole non andavano chiuse. Basta vedere il resto d’Europa ...