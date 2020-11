Covid | Ad AstraZeneca | nostro vaccino costerà pochi euro a dose

Agenzia_Ansa : Il candidato vaccino anti #Covid elaborato dall'università di Oxford, in collaborazione fra gli altri con l'Irbm di… - Corriere : Il vaccino Covid di Oxford-AstraZeneca dovrà fare dei nuovi test. I dubbi sui primi ris... - LaStampa : La speranza del vaccino anti-Covid si allontana. AstraZeneca ammette: “Richiede studi ulteriori” - simonebertocchi : RT @Corriere: Il vaccino Covid di Oxford-AstraZeneca dovrà fare dei nuovi test. I dubbi sui primi risultati - lvoir : RT @Virus1979C: Il vaccino Covid di Oxford-AstraZeneca dovrà fare dei nuovi test. I dubbi sui primi risultati. (Corriere) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid AstraZeneca

AGI - Il vaccino AstraZeneca contro il Covid richiede "un'analisi ulteriore". Lo ha dichiarato il Ceo dell'azienda farmaceutica dopo che sono emersi dubbi sull'efficacia del siero per via della ...Per esempio, lo screening e la scelta dei volontari sono iniziati ancora prima di avere l’ok per la Fase 1. "Abbiamo processato un numero di campioni mai visti nel nostro laboratorio, che pure ha affr ...