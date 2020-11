Covid, 29.003 nuovi casi e 822 morti (Di giovedì 26 novembre 2020) Italia. Il di oggi giovedì 26 novembre. Nelle ultime 24 ore si registrano 29.003 nuovi contagi e 822 morti . I casi totali di Covid superano il milione e mezzo attestandosi su 1.509.875. I tamponi ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) Italia. Il di oggi giovedì 26 novembre. Nelle ultime 24 ore si registrano 29.003contagi e 822. Itotali disuperano il milione e mezzo attestandosi su 1.509.875. I tamponi ...

TgLa7 : #Covid: oggi 29.003 nuovi positivi e 822 morti - rtl1025 : ?? Sono 29.003 i nuovi casi di #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, su un totale di 232.711 tamponi. Lo ripor… - P_M_1960 : Covid Italia, bollettino di oggi 26 novembre. Sono 29.003 i nuovi casi e 822 morti in 24 ore. Da segnalare però il… - PappaletteraF : Covid Italia, bollettino di oggi 26 novembre: 29.003 nuovi casi e 822 morti in 24 ore. Primo calo terapie intensive… - liberainfo : RT @fam_cristiana: Emergenza #COVID: 29.003 nuovi contagi di #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino del minis… -