Covid, 29.003 nuovi casi e 822 morti: il bollettino del 26 novembre

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 26 novembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore
nuovi casi 29.003
Decessi 822
Tamponi effettuati 232.711
Guariti 24.031
Ricoveri in ospedale –275
Ricoveri in terapia intensiva -2

I numeri della pandemia
Attualmente positivi 795.845
casi totali 1.509.875
Decessi 52.850
Guariti 661.180
Ricoverati in terapia intensiva 3.846
Ricoverati in ospedale 34.038
In isolamento domiciliare 757.961

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 26 novembre 2020.

