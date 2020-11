Covid-19, Viola: “Da aprile vaccini sperimentati sui bambini” (Di giovedì 26 novembre 2020) Se per gli adulti i vaccini anti-Covid-19 saranno approvati a fine dicembre, la sperimentazione sui bambini avverrà da aprile. A dirlo l’immunologa Antonella Viola. “I vaccini anti-Covid-19 saranno sperimentati sui bambini a partire da aprile”. A dichiararlo all’Ansa è l’immuloga Antonella Viola, direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca Pediatrica-Città della Speranza di Padova. Se quelli per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 26 novembre 2020) Se per gli adulti ianti--19 saranno approvati a fine dicembre, la sperimentazione sui bambini avverrà da. A dirlo l’immunologa Antonella. “Ianti--19 sarannosui bambini a partire da”. A dichiararlo all’Ansa è l’immuloga Antonella, direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca Pediatrica-Città della Speranza di Padova. Se quelli per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

