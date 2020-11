Covid-19 | Ippolito | “Il futuro si fa a scuola | non pensare solo ai ristori Sì al ritorno in clase”

(Di giovedì 26 novembre 2020) "Il raffreddamento della curva c'è perché abbiamo usato le mascherine, abbiamo fatto le chiusure, abbiamo evitato gli assembramenti. Dobbiamo mantenere queste regole, anche a Natale, perché il virus continua a circolare. Dobbiamoa quanto ci costa questa pandemia in termini di vite umane e di spesa sanitaria". L'articolo .

Lo_Spano : RT @UAAR_it: Solo la ricerca fa miracoli: l'Istituto #Spallanzani è vicino al #vaccino #Covid tutto italiano anche grazie a contributo UAAR… - IppolitoMimi : @ippolito_italia Ci sono cani che fiutato il #COVID, e altri che lo negano. - IppolitoMimi : @ippolito_italia Sembra che alcuni cani, pur di non farsi portare fuori come scusa durante il #lockdown, hanno impa… - IppolitoMimi : @ippolito_italia Se il cane anti covid supera davvero l'affidabilità del tampone, è una cosa ottima: ora torneranno… - sam71it : RT @UAAR_it: Solo la ricerca fa miracoli: l'Istituto #Spallanzani è vicino al #vaccino #Covid tutto italiano anche grazie a contributo UAAR… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ippolito

Risultati difficili da valutare sul lungo periodo, così come quelli sulla durata della protezione: il mondo scientifico è preoccupato davanti a una corsa mai vista nel campo della ricerca come quella ...«Se ci sarà l’approvazione, dal giorno successivo, e cioè dal 12 dicembre - spiega Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell ... contratto per assicurare un altro vaccino contro la Covid-19 al ...