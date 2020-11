Covid-19, i pediatri: “La scuola è luogo sicuro, rischio di una grave crisi sociale ed educativa” (Di giovedì 26 novembre 2020) "È urgente l'apertura delle scuole per evitare che alla crisi sanitaria ed economica se ne aggiunga una educativa e sociale dalle conseguenze pesanti per tutti i bambini. Lo Stato può intervenire, sulla parte economica, con ristori, ma non può sostituire i benefici portati dalla frequenza scolastica. Un bambino di 6 anni non avrà più 6 anni e ciò che perde in questi mesi lo avrà perso per sempre". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 novembre 2020) "È urgente l'apertura delle scuole per evitare che allasanitaria ed economica se ne aggiunga una educativa edalle conseguenze pesanti per tutti i bambini. Lo Stato può intervenire, sulla parte economica, con ristori, ma non può sostituire i benefici portati dalla frequenza scolastica. Un bambino di 6 anni non avrà più 6 anni e ciò che perde in questi mesi lo avrà perso per sempre". L'articolo .

