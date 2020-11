Covid-19, Governo russo: “Vaccinazione di massa da fine 2020” (Di giovedì 26 novembre 2020) Covid-19, pronta la vaccinazione di massa in Russia. Ad annunciarlo è lo stesso Governo attraverso la figura di Dmitri Peskov. Si parte da fine 2020. La Russia, col suo Sputnik V, si dice pronta alla vaccinazione di massa contro il Covid-19. A confermarlo è Dmitri Peskov, portavoce del presidente Vladimir Putin. E i tempi sarebbero brevissimi. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 26 novembre 2020)-19, pronta la vaccinazione diin Russia. Ad annunciarlo è lo stessoattraverso la figura di Dmitri Peskov. Si parte da2020. La Russia, col suo Sputnik V, si dice pronta alla vaccinazione dicontro il-19. A confermarlo è Dmitri Peskov, portavoce del presidente Vladimir Putin. E i tempi sarebbero brevissimi. L'articolo proviene da Inews.it.

