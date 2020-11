Covid-19, governatrice Tokyo chiede nuove restrizioni (Di giovedì 26 novembre 2020) A bar e ristoranti a Tokyo è stato chiesto di anticipare la chiusura per le prossime tre settimane per evitare un'ondata di casi di Covid a fine anno. La governatrice, Yuriko Koike, ha detto che i locali che servono alcolici, compresi i locali per il karaoke, dovrebbero abbassare le saracinesche entro le 22 da sabato fino al 17 dicembre. I governi nazionali e locali del Giappone non hanno i poteri legali per imporre chiusure di attività commerciali o lockdown stile quelli europei. Le aziende che rispettano la conformità avranno diritto a un pagamento una tantum di 400.000 yen (più di 3.000 euro) dal governo.Le restrizioni richieste sull'orario di apertura sono le prime dalla fine di agosto, quando Tokyo ha dovuto affrontare una seconda ondata di contagi. I casi giornalieri sono aumentati di nuovo nelle ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 26 novembre 2020) A bar e ristoranti aè stato chiesto di anticipare la chiusura per le prossime tre settimane per evitare un'ondata di casi dia fine anno. La, Yuriko Koike, ha detto che i locali che servono alcolici, compresi i locali per il karaoke, dovrebbero abbassare le saracinesche entro le 22 da sabato fino al 17 dicembre. I governi nazionali e locali del Giappone non hanno i poteri legali per imporre chiusure di attività commerciali o lockdown stile quelli europei. Le aziende che rispettano la conformità avranno diritto a un pagamento una tantum di 400.000 yen (più di 3.000 euro) dal governo.Lerichieste sull'orario di apertura sono le prime dalla fine di agosto, quandoha dovuto affrontare una seconda ondata di contagi. I casi giornalieri sono aumentati di nuovo nelle ...

A bar e ristoranti a Tokyo è stato chiesto di anticipare la chiusura per le prossime tre settimane per evitare un'ondata di casi di Covid a fine anno. La governatrice, Yuriko Koike, ha detto che i ...

