Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 26 novembre

(Di giovedì 26 novembre 2020) I numeri26restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 29.003 con 232.711 tamponi effettuati e 822 morti. Gli attualmente positivi oggi sono 795.845 mentre il totale dei decesso sale a quota 52.850. I dimessi e guariti di oggi sono 24.031 e anche oggi i ricoveri sono in, -277, il che conferma il trendinnescato. Le terapie intensive sono oggi a -2. I tamponi titali effettuati da inizio pandemia sono 21.188.898 e il totale dei casi da inizio pandemia è 1.509.875. #, 26/11/20 • Attualmente positivi: 795.845 • Deceduti: 52.850 (+822) • Dimessi/Guariti: 661.180 (+24.031) • Ricoverati: 37.884 (-277) • di cui in Terapia Intensiva: 3.846 (-2) • Tamponi: 21.188.898 (+232.711) Totale casi: 1.509.875 (+29.003, +1,96%) — YouTrend (@you trend) November 26, ...