CorSport: il Napoli spedirà l’ultima 10 di Maradona in Argentina, ai funerali (Di giovedì 26 novembre 2020) La maglia numero 10 indossata da Maradona ai tempi del Napoli sarà spedita in Argentina per accompagnarlo per sempre. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il club partenopeo farà arrivare il cimelio nella patria di Diego in occasione del suo funerale. Si ricongiungerà con il suo legittimo possessore, colui che l’ha resa indimenticabile. “Unico e basta, invece, sarà per sempre Diego Armando Maradona, l’ultimo 10 della storia del Napoli. Già, quella maglia: il Napoli la spedirà in Argentina per il suo funerale. Per l’ultima partita: ben fatto, così la indosserà per sempre”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) La maglia numero 10 indossata daai tempi delsarà spedita inper accompagnarlo per sempre. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il club partenopeo farà arrivare il cimelio nella patria di Diego in occasione del suo funerale. Si ricongiungerà con il suo legittimo possessore, colui che l’ha resa indimenticabile. “Unico e basta, invece, sarà per sempre Diego Armando, l’ultimo 10 della storia del. Già, quella maglia: illainper il suo funerale. Perpartita: ben fatto, così la indosserà per sempre”. L'articolo ilsta.

Corsport: chiarimento tra Gattuso e una delegazione di tre calciatori del Napoli

Dopo lo sfogo del mister, i giocatori hanno ribadito il proprio impegno anche attraverso l'opera dialettica di una mini delegazione di tre rappresentanti ...

