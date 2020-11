Corso Novara, due persone trovate con armi e droga: arrestate (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vede arrivare la polizia e lancia dal balcone una borsa contenenti 51 grammi circa di cocaina e un bilancino di precisione. Così ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato uscire da uno stabile di Corso Novara un uomo che ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato bloccato e trovato in possesso di una pistola revolver priva di matricola e di 23 cartucce di diverso calibro. I poliziotti hanno controllato l’abitazione dalla quale poco prima era uscito ed hanno trovato una donna che, alla loro vista, ha lanciato dal balcone una busta con 51 grammi circa di cocaina e un bilancino di precisione. Gaetano Girgenti, napoletano di 67 anni con precedenti di polizia, e B.A., 63enne tunisina, sono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vede arrivare la polizia e lancia dal balcone una borsa contenenti 51 grammi circa di cocaina e un bilancino di precisione. Così ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato uscire da uno stabile diun uomo che ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato bloccato e trovato in possesso di una pistola revolver priva di matricola e di 23 cartucce di diverso calibro. I poliziotti hanno controllato l’abitazione dalla quale poco prima era uscito ed hanno trovato una donna che, alla loro vista, ha lanciato dal balcone una busta con 51 grammi circa di cocaina e un bilancino di precisione. Gaetano Girgenti, napoletano di 67 anni con precedenti di polizia, e B.A., 63enne tunisina, sono ...

