Coronavirus, Usa: record di morti per il secondo giorno consecutivo (Di giovedì 26 novembre 2020) Negli Usa i decessi da Coronavirus hanno superato le duemila unità per il secondo giorno consecutivo. Il bilancio peggiore degli ultimi sei mesi. Più di 2.400 morti nella giornata di ieri per Coronavirus. Questo gli ultimi dati che arrivano dagli Stati Uniti e si tratta del bilancio più critico degli ultimi sei mesi. Quasi duecentomila L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Negli Usa i decessi dahanno superato le duemila unità per il. Il bilancio peggiore degli ultimi sei mesi. Più di 2.400nella giornata di ieri per. Questo gli ultimi dati che arrivano dagli Stati Uniti e si tratta del bilancio più critico degli ultimi sei mesi. Quasi duecentomila L'articolo proviene da Inews.it.

