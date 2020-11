Coronavirus ultime notizie: contagi, morti e guariti al 26 novembre 2020 (Di giovedì 26 novembre 2020) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 26 novembre 2020. Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 26 novembre Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 26 novembre 2020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 29.003 Tamponi eseguiti: 232.711 Nuovi decessi: 822 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 26 novembre 2020): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 26. Segui Termometro Politico su Google News: il bollettino del 26: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 26. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 29.003 Tamponi eseguiti: 232.711 Nuovi decessi: 822 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime news sul covid in Italia e nel mondo Adnkronos Coronavirus, 5.697 nuovi casi in Lombardia (341 in provincia di Pavia) e 207 morti

Emergenza Coronavirus, il punto della situzione. Aggiornamento 26 novembre ore 18.15 Lombardia. I dati si riferiscono a 44.231 tamponi effettuati, i nuovi casi sono 5.697 (di cui 533 'debolmente posit ...

Coronavirus: altri 9 morti nelle Marche, deceduta anche un'anziana di San Severino

1' di lettura 26/11/2020 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati nove decessi con Coronavirus. Tutte le vittime presentavano ...

